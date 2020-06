Bon turystyczny 500 plus. Odpowiadamy na pięć najważniejszych pytań

Kto otrzyma bon turystyczny 500 plus? Od kiedy będzie można wykorzystać świadczenie? Jak będzie można skorzystać ze środków? Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły dotyczące tego rozwiązania.

Sejm w piątek przyjął ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Za jej uchwaleniem głosowało 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia.

1. Bon turystyczny - dla kogo?

Świadczeniem będą objęte osoby korzystające z programu Rodzina 500 plus, a także beneficjenci dodatków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, bon turystyczny będzie przysługiwał także na dzieci, które urodzą się po wejściu w życie ustawy do 31 grudnia 2021 roku.

2. Jaka będzie wysokość świadczenia?

Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. "Z uwagi na fakt, iż organizacja wypoczynku tej grupy dzieci wiąże się z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki osoby dorosłej, którą, co do zasady, jest rodzic, tej grupie uprawnionych postanowiono przyznać prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu" - czytamy w uzasadnieniu.