Gdzie zapłacisz bonem turystycznym? "Baza podmiotów powiększa się z każdą godziną"

"Baza podmiotów przyjmujących płatności #BonTurystyczny powiększa się na PUE @zus_pl z każdą godziną" - poinformowała w niedzielę we wpisie na Twitterze Polska Organizacja Turystyczna.

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie podmiotów przystąpiło do programu. Według zapowiedzi POT opublikuje "pierwszą" listę przedsiębiorców na stronie bonturystyczny.gov.pl w najbliższą sobotę - 1 sierpnia.

Wakacje w Polsce

Aby dołączyć do programu, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie trzeba złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Oświadczenie trzeba podpisać: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

"Do programu mogą przystąpić jedynie legalne firmy. Dzięki Polskiemu Bonowi Turystycznemu pośrednio zmniejszy się szara strefa w branży turystycznej. Od tego dnia platforma będzie aktywna także dla beneficjentów bonu" - powiedział, cytowany w komunikacie, Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się do programu do czasu jego zakończenia. Beneficjenci będą mogli wykorzystać bon do 31 marca 2022 roku.