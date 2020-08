Szkoła tańca i sklep mięsny. Gdzie można wykorzystać bon turystyczny

Sklep mięsny, agencja ochrony, a nawet szkoła tańca. To podmioty, które znajdziemy na liście podmiotów biorących udział w programie Polski Bon Turystyczny. - Zgodnie z prawem polscy przedsiębiorcy prowadzą często wielobranżową działalność - wyjaśnił Grzegorz Cendrowski, p.o. rzecznika prasowego Polskiej Organizacji Turystycznej. Jednocześnie wskazał, że może dojść do zmian w wyszukiwarce podmiotów, w których można zrealizować nowe świadczenie.

Polska Organizacja Turystyczna poinformowała we wtorek, że liczba podmiotów, które biorą udział w programie Polski Bon Turystyczny, wynosi 10 054.

Bon turystyczny - lista podmiotów

- Mamy informacje, że różne firmy świadczą usługi turystyczne. To jest specyfika polskiego rynku (...). Moim zdaniem warto sprawdzić przed naszym wyjazdem, zadzwonić na przykład do pensjonatu, czy hotelu, zapytać, czy realizuje bon turystyczny i to nam ułatwi całe zadanie - powiedział Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.