Gdzie można wykorzystać bon turystyczny? Opublikowano pierwszą listę

W czwartek POT informowała, że do programu zarejestrowało się 5891 podmiotów turystycznych. Do tego czasu ta liczba mogła jednak wzrosnąć.

Bon turystyczny

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.