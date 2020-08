Ponad sto tysięcy bonów aktywowanych. ZUS pokazuje dane

We wcześniejszej rozmowie z PAP prezes ZUS Gertruda Uścińska mówiła, że w ostatnim czasie ZUS wykonał "ogromną pracę, żeby przygotować się do obsługi bonu turystycznego". Jej zdaniem zainteresowanie tym świadczeniem jest ogromne. - Przez pierwszy tydzień od uruchomienia infolinii zadzwoniło na nią prawie 20 tys. osób - poinformowała.

500 złotych na dziecko

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.