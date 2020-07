Bon turystyczny nie tylko dla dzieci. Senat przegłosował poprawki

Objęcie bonem turystycznym 500 plus także emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą. To niektóre poprawki w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym, które w czwartek przegłosował Senat.

- Myśmy równolegle, a nawet wcześniej, niż wpłynął projekt ustawy prezydenckiej do Sejmu, pracowali w Sejmie i Senacie nad podobnym czekiem turystycznym Koalicji Obywatelskiej, który miał objąć wszystkich Polaków. W tej chwili część tych rozwiązań poprawkami wprowadziliśmy do tej ustawy - powiedział w rozmowie z TVN24 Marcin Bosacki, senator KO.

Jego zdaniem, "to jest bardzo ważne nie tylko dla nich (…), ale również dla sektora turystycznego, bo emeryci i renciści z reguły korzystają z możliwości wakacji czy wczasów poza sezonem, co będzie miało ogromne znaczenie ekonomiczne dla tego sektora, który przez trzy miesiące był całkowicie zamknięty".

Jakie poprawki?

Akceptację uzyskała również poprawka, która nakazuje, by - jak referował Adam Szejnfeld (KO) - "rząd w osobie ministra właściwego do spraw turystyki przedstawił Sejmowi sprawozdanie, informację o skuteczności i efektach wprowadzenia Polskiego Bonu Turystycznego".

Polski Bon Turystyczny

Zgodnie z ustawą, której projekt skierował do parlamentu prezydent, Polski Bon Turystyczny ma być wsparciem finansowym polskich rodzin. Będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku programu Rodzina 500 plus. Wartość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 złotych, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tysiąc złotych.