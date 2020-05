Tysiąc plus na wczasy. Jak będzie wyglądać wypoczynek z bonem?

Wakacje coraz bliżej, a wciąż wiemy niewiele

- Z tym bonem turystycznym tysiąc plus jest trochę jak yeti – wszyscy o nim słyszeli, a nikt go nie widział. Nasza branża słyszy o nim od dwóch miesięcy – mówi właściciel pensjonatu Kwieci Łukasz Witkowski. – Nasza branża słyszy o nim od dwóch miesięcy - dodaje.

- Na temat bonów, bardzo mi przykro, ale jeszcze w najbliższych godzinach, dniach nie za bardzo prace trwają. Nie za bardzo mam co do powiedzenia – powiedział w rozmowie z TVN24.

Tylko dla tych na umowach o pracę

- Nie bardzo rozumiem, dlaczego bon turystyczny jest tylko dla pracowników na etacie, to po pierwsze. Po drugie, dlaczego pracodawca ma być zmuszony do płacenia stówki – powiedział Adam Maćkowiak z wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego w Swornegaciach.

- Nie rozumiem dlaczego, bo to jest bardzo prosta sprawa. Powinien być dla wszystkich ten sam warunek, najpierw ja lub mój pracodawca daje 100 złotych, a rząd dopłaca 900 złotych – powiedziała Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. – Myślę, że po prostu dzięki temu rząd sobie wymyślił, że będzie mógł mniej wydać. Aczkolwiek siedem miliardów, to naprawdę spory pieniądz – dodała.

- Ważniejsze jest, aby ludzie mieli pracę, mogli zarabiać i wtedy wydawać pieniądze niż to, żeby im dawać takie "helicopter money", pieniądze które lecą z nieba, bo de facto te tysiąc złotych to będzie taki pieniądz helikopterowy, który z nieba spada – mówiła.

Sezon inny niż wszystkie

Statystycznie w sezonie turystycznym od maja do sierpnia z biur podróży korzysta od 4 do 5 milionów Polaków, z czego dwa miliony wylatują samolotami do ciepłych krajów. Ponad milion to wyjazdy autokarowe do polskich miast i sąsiednich państw, około miliona to imprezy dla dzieci i młodzieży w kraju – wynika z danych Polskiej Izby Turystyki.