LOT uruchamia pięć nowych połączeń

Bombaj, Kair, Sarejewo, Baku i Prisztina - to nowe bezpośrednie trasy, które wkrótce uruchomią z Warszawy Polskie Linie Lotnicze LOT. - Utracone połączenia z Rosją, Białorusią i Ukrainą staramy się zastąpić innymi, żeby nasze samoloty latały pełne - poinformował prezes narodowego przewoźnika Rafał Milczarski.

Jak przekazał dziennikarzom Milczarski, z powodu agresji rosyjskiej na Ukrainę, LOT przestał latać do Rosji, Białorusi i na Ukrainę.

- Utracone połączenia z Rosją, Białorusią i Ukrainą staramy się zastąpić innymi połączeniami, żeby nasze samoloty latały pełne. Dlatego w ciągu najbliższych kilku tygodni otwieramy kilka ważnych połączeń - powiedział Milczarski z okazji 50. rocznicy otwarcia połączenia PLL LOT na trasie Warszawa-Chicago-Warszawa.

Nowe połączenia LOT-u

Jak przekazał prezes narodowego przewoźnika, LOT 31 maja zainauguruje bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa - Bombaj. - Będzie to całoroczne połączenie, dwa razy w tygodniu w sezonie letnim - powiedział Milczarski. Bombaj, obok Delhi, będzie drugim miastem w Indiach, do którego będą latać dreamlinery LOT-u.

- 31 maja otwieramy Kair w Egipcie. Będzie to całoroczne połączenie realizowane pięć razy w tygodniu przez cały sezon letni - przekazał szef narodowego przewoźnika. Loty będą realizowane przez samoloty typu Embraer 190, które mogą zabrać na pokład 106 pasażerów.

- 30 maja otwieramy Sarajewo. Będzie to całoroczne połączenie wykonywane pięć razy w tygodniu. To jest nasze kolejne połączenie bałkańskie, ale pierwsze do Bośni i Hercegowiny - powiedział prezes LOT-u. Rejsy na tej trasie mają być obsługiwane przez samolot typu embraer; lot ma trwać niecałe dwie godziny.

27 maja otwieramy połączenie do Baku; będzie ono całoroczne, wykonywane cztery razy w tygodniu" - powiedział Milczarski. Czas lotu na trasie Warszawa - stolica Azerbejdżanu ma potrwać ok. 4 godz. 10 min.

- 6 czerwca otwieramy Prisztinę. Będzie to połączenie sezonowe, realizowane do 29 września 2022 r., cztery razy w tygodniu" - powiedział prezes LOT-u. Rejsy do stolicy Kosowa będą wykonywane samolotami typu Embraer 195, który na pokład może zabrać do 118 pasażerów.

- Staramy się w umiejętny sposób uzupełniać naszą siatkę połączeń tak, aby była ona po pierwsze ciekawa dla naszych pasażerów i odpowiadała na ich zapotrzebowania, ale także, żeby mogła w dobry sposób funkcjonować - tłumaczył Milczarski.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

Ruch lotniczy w 2021 roku

W 2021 r. lotniska w Polsce obsłużyły ponad 19,6 mln pasażerów, o 35 proc. więcej niż w 2020 r. oraz o 60 proc. mniej niż w 2019 - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie (7,4 mln osób, wzrost o 2 mln wobec 2020 r. i spadek o 11,4 mln wobec 2019), Port Lotniczy Kraków-Balice (3,1 mln pasażerów - to wzrost o 477 tys. do 2020 i spadek o 5,3 mln do 2019) oraz Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (2,3 mln pasażerów - wzrost o 874 tys. wobec 2020 i spadek o 2,5 mln do 2019).

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: Ryanair - 5,7 mln pasażerów, czyli o 1,8 mln więcej niż w 2020 r. i o 6,3 mln mniej wobec 2019, PLL LOT - 4,8 mln osób, tj. o 1 mln więcej niż w 2020 i o 7,3 mln mniej niż w 2019, Wizz Air - 3,3 mln podróżnych, czyli o 45 tys. mniej wobec 2020 oraz 6,2 mln mniej niż w 2019 roku.

Autor:ToL

Źródło: PAP