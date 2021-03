LOT testuje uziemione boeingi. Dwa samoloty z zielonym światłem do lotów z pasażerami

Dwa z pięciu Boeingów 737 MAX LOT-u zakończyły już przeglądy ciężkie i otrzymały certyfikat ARC wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który uprawnia do lotów z pasażerami - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe narodowego przewoźnika. Na razie nie wiadomo, kiedy maszyny LOT-u wrócą do służby.

Pod koniec stycznia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego informował, że Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zezwoliła na powrót do wykonywania lotów zmodyfikowanej wersji Boeinga 737 MAX, nakazując aktualizację oprogramowania, przeróbki instalacji elektrycznej, przeglądy konserwacyjne, aktualizację instrukcji obsługi oraz szkolenia załóg. Ma to pozwolić na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych w europejskiej przestrzeni powietrznej po niemal dwóch latach od uziemienia maszyn.

Samoloty Boeing 737 MAX zostały uziemione przez EASA 12 marca 2019 r. po dwóch wypadkach tych maszyn - w Indonezji w październiku 2018 r. i w Etiopii w marcu 2019 r. - w których łącznie zginęło 346 ludzi. Przyczyną tych tragicznych zdarzeń było oprogramowanie znane jako MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), które miało ułatwić obsługę samolotu. Jednak MCAS, kierowany tylko przez jeden czujnik kąta natarcia (Angle of Attack – AoA sensor), stale włączał się, tak jakby czujnik źle działał, pchając nos samolotu wielokrotnie w dół i ostatecznie uniemożliwiając kontrolę nad statkiem powietrznym.

Przeglądy i obloty techniczne

LOT posiada pięć maszyn tego typu. Na początku marca firma rozpoczęła ich przenoszenie z Lublina z powrotem do Warszawy.

Jak poinformowało biuro prasowe PLL LOT przewoźnik wprowadził ponad wymagane przez agencje bezpieczeństwa wymogi, obowiązek technicznego sprawdzenia wszystkich samolotów w przeglądach ciężkich typu C, które trwają około 14 dni i pochłaniają ok. 2.000 roboczogodzin, a także wymóg wykonania oblotu technicznego dla każdego z samolotów przed jego powrotem na siatkę połączeń.

"Dwa z pięciu Boeingów 737 MAX LOT-u zakończyły już przeglądy ciężkie i otrzymały certyfikat ARC wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uprawniający do lotów z pasażerami" - poinformował przewoźnik w informacji przesłanej TVN24 Biznes.

Pierwszy z nich o rejestracji SP-LVD w poniedziałek wyleciał z Warszawy na oblot techniczny do Gdańska i Bydgoszczy. Kolejny, trzeci egzemplarz w niedzielę przyleciał z Lublina do Warszawy i został skierowany do bazy serwisowej LOTAMS. Ostatnie dwa egzemplarze znajdują się w Lublinie, gdzie czekają na przebazowanie.