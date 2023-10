Ostrzeżenie przed produktem. Może dojść do reakcji alergicznej

czytaj dalej

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,9 pkt. wobec 43,1 pkt. w sierpniu - podał S&P Global. "Chociaż we wrześniu polski sektor przemysłowy nadal doświadczał poważnego spowolnienia, to najnowsze dane PMI wskazują na spowolnienie tempa spadku kilku kluczowych odczytów" - napisano w raporcie.