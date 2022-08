Klienci dużego banku na celowniku oszustów. "Nie dajcie się okraść!"

CSIRT KNF zamieścił ostrzeżenie w mediach społecznościowych. "Ostrzegamy przed kampanią phishingową podszywającą się pod @BNPParibas_PL. Oszuści przesyłają fałszywe wiadomości e-mail z informacją o konieczności aktywowania usługi" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Przedstawiciele zespołu wskazali, że oszuści "na niebezpiecznych stronach wyłudzają loginy i hasła do bankowości elektronicznej". "Nie dajcie się okraść!" - dodali.

Do ostrzeżenia dołączono również treść przykładowej wiadomości e-mail wysyłanej przez oszustów. "Nasz system rozpoznaje, że nie aktywowałeś jeszcze nowego zabezpieczenia Dkb, więc możesz wygodnie sprawdzić swoje konto online. Kod otrzymany SMS em zniknie pod koniec sierpnia 2022 r., skorzystaj z nowego bezpłatnego zabezpieczenia już teraz, aby kontrolować swoje zakupy online" - czytamy w wiadomości (pisownia oryginalna). Do wiadomości jest dołączony link, który rzekomo ma umożliwić włączenie usługi.

Do wpisu odnieśli się przedstawiciele banku BNP Paribas, którzy wskazali, że opisana sytuacja jest już im znana. Jak poinformowali, sprawa "została przekazana do odpowiednich organów. Zalecamy czujność".

Fala ataków oszustów

Trwa ofensywa oszustów. Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ostatnich dniach informował o wiadomościach SMS naśladujących komunikaty bankowości internetowej. "Przestępcy kolejny raz starają się wyłudzić dane logowania klientów banku Santander, grożąc im rzekomym ograniczeniem dostępu do konta bankowego" - mogliśmy przeczytać w ostrzeżeniu. Dodawano, że w rozsyłanych wiadomościach SMS oszuści informują o zablokowaniu konta z powodu odnotowania "podejrzanej aktywności", aby skłonić potencjalną ofiarę do kliknięcia w zawarty w treści link.

Mimo pojawiających się ostrzeżeń, niestety, rośnie skuteczność działań cyberprzestępców. Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano ponad 18 tys. oszustw przy użyciu polecenia przelewu. Oznacza to wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łączna kwota oszukańczych przelewów wzrosła w tym czasie o blisko jedną trzecią, do prawie 54 mln zł.