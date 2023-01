Utrudnienia w czterech bankach. "Zaplanuj wcześniej swoje płatności"

czytaj dalej

NASK ostrzegł przed powrotem kampanii szkodliwego oprogramowania Hydra. Na celowniku oszustów są klienci banku Santander. Przestępcy wysyłają im maile z informacją o ograniczeniu dostępu do konta z powodu braku stosownej aplikacji na urządzeniu mobilnym. W ten sposób kradną dane do bankowości elektronicznej oraz do kart płatniczych zapisanych na urządzeniu.