Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

"Spółka Blue City (...), zarządzająca centrum handlowym przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Zarząd firmy podjął taką decyzję wskutek braku porozumienia z konsorcjum banków co do przedłużenia terminu spłaty kredytu w łącznej wysokości 156 mln euro" - podano w komunikacie. Dodano, że otwarcie przyspieszonego postępowania układowego ma uchronić centrum handlowe przed upadłością. Jak wskazano, jednocześnie decyzja ta pozwoli na ochronę miejsc pracy ponad 1500 osób zatrudnionych obecnie w centrum handlowym, a 200 najemcom na kontynuowanie działalności na niezmienionych warunkach.

Odmowa przedłużenia spłaty kredytu przez banki

W komunikacie podano też, że w 2015 roku konsorcjum instytucji finansowych: ING Polska, Nationale Nederlanden, Santander, BNP Paribas, Postbank/Deutsche Bank oraz Bank of China udzieliło Blue City finansowania w wysokości 185 milionów euro. "W sumie obecnemu konsorcjum spłaciliśmy już ponad 80 mln euro, z czego większość to odsetki. Nie było żadnych opóźnień w spłatach kwartalnych rat. W naszym centrum handlowym po latach pandemii obserwujemy wzrost ruchu odwiedzających, więc byliśmy totalnie zaskoczeni informacją o odmowie przedłużenia terminu spłaty kredytu" - poinformował cytowany w komunikacie wiceprezes Blue City Yoram Reshef. "Udało nam się nawet w tak krótkim czasie zorganizować dodatkowe finansowanie przez inne banki, ale postawiły one warunek, że ING nadal pozostanie liderem konsorcjum. Bank ING się na to nie zgodził. (...) Stanowczo deklarujemy, że chcemy spłacić całe zadłużenie, znajdując nowe finansowanie lub sprzedając centrum na warunkach oddających jego wartość" – dodał. Obecnie w Blue City działa około 200 najemców, którzy wynajmują ponad 96 proc. powierzchni handlowej obiektu. W centrum handlowym pracuje w sumie około 1500 osób. Jednocześnie spółka zarządza powierzchnią biurową o wielkości ponad 33 tysięcy metrów kwadratowych, położoną w kompleksie centrum handlowego.