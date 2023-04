Ograniczenie dostępu do pornografii. Rząd przyjął projekt ustawy

Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie.

Projekt przedłożony przez Ministra Cyfryzacji ma stworzyć "ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich". Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że "w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie".

To rodzic podejmie decyzję o blokadzie

- W ostatnich latach toczyła się długa dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Mówimy tutaj o treściach pornograficznych, stworzeniu takich mechanizmów, w których rodzice mogliby podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu w tym obszarze - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Ponadto będą musieli podejmować działania promocyjne "na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich". Na dostawców internetu zostanie założony obowiązek "opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie". Na przedsiębiorców, którzy udostępniają publiczne sieci Wi-Fi, nałożone zostaną także obowiązki dotyczące ograniczenia dostępu do treści pornograficznych (o ile udostępnianie publicznych sieci Wi-Fi stanowi ich dodatkową działalność względem działalności głównej). Rozwiązanie to będzie dotyczyć przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców.

Minister będzie miał prawo do kontroli dostawców

Projekt ustawy przewiduje również uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu. Niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będzie zagrożone karami pieniężnymi. Badania pokazują, że osoby małoletnie regularnie oglądają materiały pornograficzne. Wskazują również, że najczęściej młodzi ludzie doświadczają kontaktu z treściami pornograficznymi za pośrednictwem telefonów komórkowych. Równocześnie 80 proc. dzieci nie ma na swoich urządzeniach programów kontroli rodzicielskiej.

