Atomowa broń fiskusa. "To powszechna praktyka"

Blokady kont a ochrona budżetu

- Problem w tym, że w momencie ustanawiania zabezpieczenia nie wiadomo, ile wyniesie np. zaległość podatkowa i czy w ogóle powstała. Fiskus najchętniej zabezpiecza się, blokując konta podatników, bo to najprostszy sposób. Tymczasem jest to rozwiązanie absolutnie atomowe, bo gdy zostanie uruchomione, to na ogół oznacza eksterminację biznesu. I coraz częściej jest nadużywane - stwierdza cytowany przez gazetę Martini.

Mechanizm STIR a firmy

Dodaje też: - Ułatwia ją też to, że przepisy często są niejasne, więc spór toczy się po omacku. Na przykład nie do końca wiadomo, czy udział, od którego zależy opodatkowanie, ma wartość 100 tysięcy złotych czy 10 milionów złotych. Fiskus na to nie zważa i w ramach zabezpieczenia blokuje na kontach podatnika grube miliony, a potem okazuje się, że to, co mu się należy, to zaledwie 100 tysięcy złotych. To patologia. Zablokowanie konta przez skarbówkę w ramach zabezpieczenia to z reguły prosta droga do upadłości firmy.