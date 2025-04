Blisko 300 tysięcy osób i podmiotów pod lupą fiskusa

Do końca stycznia 2025 r. operatorzy platform mieli obowiązek przekazania organom skarbowym danych o transakcjach przeprowadzonych przez ich użytkowników. Chodzi na przykład o Vinted, OLX czy Allegro.

Blisko 300 tysięcy osób i podmiotów

- Do tego dnia operatorzy platform mieli obowiązek przekazać informacje dotyczące transakcji oraz sprzedawców dokonujących czynności wymienionych w ustawie, za ich pośrednictwem w tych okresach sprawozdawczych. Na koniec marca br. oszacowaliśmy, że 82 operatorów platform przekazało za 2023 rok i 2024 rok informacje o ponad 177 tysiącach unikalnych osobach fizycznych oraz ponad 115 tysiącach unikalnych podmiotach – poinformowała PAP rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Raport o handlu w sieci

- Raportowanie nie obejmie osób, które wykorzystują platformy internetowe do sporadycznej sprzedaży rzeczy, np. ubrań czy zabawek. W ich przypadku nawet przekroczenie progów nie musi skutkować automatycznie podjęciem działań. Oznacza jedynie, że operator platformy przekazał do szefa KAS informacje o tym sprzedawcy - powiedziała rzeczniczka szefa KAS.

Kiedy podatek od handlu przez internet

Przypomniała, że zasady opodatkowania prywatnej sprzedaży rzeczy używanych są takie same bez względu na to, w jaki sposób handel jest prowadzony.

W przypadku osób fizycznych jeśli rzecz jest sprzedawana w internecie poza działalnością gospodarczą, a od jej zakupu upłynęło więcej niż 6 miesięcy, to przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak od zakupu do sprzedaży upłynęło mniej niż 6 miesięcy, wówczas opodatkowaniu podlega dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów), według skali podatkowej. Jeśli zaś ktoś handluje takimi przedmiotami w ramach działalności gospodarczej, to podatek należy się w każdym przypadku.