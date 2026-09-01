Z kraju Blik uszczelnia system. Te transakcje będą blokowane Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: MOZCO/Shutterstock

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Wprowadzenie takiego mechanizmu od 1 września 2026 roku zapowiedział pod koniec lipca operator systemu Blik - Polski Standard Płatności (PSP).

Jak przekazała Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu Blik, rynek hazardowy w internecie ma obecnie charakter transgraniczny, co oznacza, że istnieją serwisy, które mogą działać zgodnie z prawem w kraju swojej rejestracji, a jednocześnie nie mogą oferować takich usług w Polsce.

- Dlatego po stronie systemu Blik zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowy mechanizm blokujący transakcje realizowane przez nielegalne z perspektywy polskiego prawa podmioty, choć przepisy nakładają obowiązki w tym zakresie przede wszystkim na dostawców usług płatniczych - podkreśliła przedstawicielka Blika.

System Blik sprawdzi domenę

Kryteria blokady oparto na Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzonym przez ministra finansów.

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- System automatycznie sprawdza domenę powiązaną z transakcją i jeśli znajduje się ona w Rejestrze, płatność nie trafia do autoryzacji. Zależało nam na rozwiązaniu, które zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i przejrzystość działania Blika, a jednocześnie jasno osadzi zasady obsługi takich transakcji w polskim porządku prawnym - wyjaśniła wiceprezeska PSP.

Transakcje Blik krajowe i zagraniczne pod kontrolą

Zgodnie z lipcowym komunikatem Polskiego Standardu Płatności zgodę na wprowadzenie nowego rozwiązania wyraził prezes Narodowego Banku Polskiego.

Mechanizm będzie stosowany zarówno wobec transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Jeżeli domena powiązana z płatnością znajdzie się w rejestrze resortu finansów, transakcja zostanie zablokowana jeszcze przed etapem autoryzacji.

Tysiące domen w rejestrze tzw. szarej strefy

Ministerstwo Finansów informowało w maju, że udział tzw. szarej strefy w internetowych grach hazardowych stopniowo spada. W 2017 roku szacowano go na 58,6 procent, natomiast w 2024 roku wynosił 29,1 procent.

W rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu znajduje się już ponad 55 tys. wpisów. Każdego miesiąca przybywa około 700 kolejnych domen.

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 miliarda transakcji o wartości 441,5 miliarda złotych. Natomiast w pierwszej połowie 2026 roku było to niemal 1,6 miliarda transakcji wartych 244,8 miliarda złotych.