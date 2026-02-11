Logo TVN24
Biznes
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Z kraju

Będzie niższy limit w bankomatach

Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Mazurkiewicz: wiele rynków nam tego zazdrości
Źródło: TVN24
Od 19 lutego Euronet wprowadza nowy limit wypłaty gotówki Blikiem. Maksymalna kwota jednorazowej transakcji w bankomatach tej sieci zostanie obniżona do 200 złotych - przekazała firma.

"Euronet Polska (...) od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach (wpłato-bankomatach) należących do sieci Euronet Polska. Limit nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków" - poinformowano w środowym komunikacie firmy.

shutterstock_2729355655
Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem
Łukasz Figielski
Policja zatrzymała dziewięć osób
Oszuści pytali: "dasz radę podać mi blika?". Pieniądze mogło stracić ponad 1000 osób
TVN24
Zatrzymany 15-latek
Chciał oszukać na BLIKA, ale trafił na policjanta. Okazało się, że oszust to 15-latek
TVN24

Optymalizacja pod kątem strat

Euronet zaznaczył, że pozostałe zasady realizacji transakcji wypłat lub wpłat gotówki przy użyciu Blika pozostaną niezmienione. Przypomniał też, że Euronet Polska nie pobiera opłat za wypłaty gotówki Blikiem i kartami wydanymi w Polsce. Firma zaznaczyła, że obniżenie limitu wypłat do 200 zł kodem BLIK "jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje". "Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami - są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą" - podkreślił Euronet.

Wskazał też, że pomimo "licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce", stawki ustalane przez operatora systemu BLIK, spółkę Polski Standard Płatności, dla wypłat kodem "pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów". "Euronet Polska odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego (prowizji uiszczanej np. przez operatora bankomatu na rzecz banku - red.), wprowadzanych przez Mastercard i Visa" - wskazała firma. Dodała, że nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów transakcji wypłaty w kraju ponoszonych przez operatorów. Zdaniem Euronetu stawki wciąż będą niższe niż rzeczywiste koszty, "wskazywane w dostępnych publicznie raportach lub pracach naukowych". Firma zaznaczyła, że pozostaje otwarta na "dalszy dialog z uczestnikami oraz regulatorami rynku", aby wypracowywać rozwiązania, które pozwolą "utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach".

Obniżenie limitu jest "autonomiczną decyzją firmy Euronet"

Polski Standard Płatności - operator Blika - w opublikowanym w środę stanowisku do informacji Euronetu podkreślił, że decyzja o obniżeniu limitu wypłaty do 200 zł jest "autonomiczną decyzją firmy Euronet i jest kolejnym etapem wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat".

PSP ocenił, że z perspektywy użytkowników Blika zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach Euronetu z 800 zł do 200 zł to "istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji". Operator Blika zwrócił przy tym uwagę, że podobne limity kwoty wypłaty nie są narzucane przez innych operatorów bankomatów, sieci własne banków oraz przez polskie sieci sklepów, które udostępniają możliwość wypłaty gotówki w kasie. Zaznaczył, że gotówkę Blikiem można wypłacać w ponad 13 tys. bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8 tys. bankomatów banków, gdzie maksymalny limit wypłat kodem "pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie". Jak przekazał Polski Standard Płatności, co do zasady, wypłaty Blikiem z bankomatów dla klientów banków są bezpłatne. Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku. Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Oferuje też m.in. rozwiązania w zakresie oprogramowania kart.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ImYanis/Shutterstock

BlikEuronet
