Błędy na egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w poniedziałek, że w wyniku analizy przeprowadzonej przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy stwierdzono, że systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zawierały pytania egzaminacyjne budzące wątpliwości pod względem ich zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Osiem błędów

"W 8 pytaniach (na 3505 w katalogu pytań losowanych podczas egzaminów) potwierdzono występowanie błędów. Wadliwe pytania zostały niezwłocznie wycofane z systemu, co oznacza, że nie są losowane podczas egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców" - zapewnił resort infrastruktury.

Wskazał, że zidentyfikowano 21 osób, które mogły zostać poszkodowane. "Są to kandydaci, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby poprawne odpowiedzi zostały im uznane. Osoby te zostaną indywidualnie powiadomione o dalszym sposobie postępowania" - zaznaczyło ministerstwo.

"Komisja szczegółowo analizuje tę sytuację i dołoży wszelkich starań, aby się ona nie powtórzyła" - podkreślił resort.

Sprawę nagłośnił niedawno serwis brd24.pl. Jeden z błędów dotyczyły przyznawania zera punktów przy pytaniu o przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym, ale także poza tym obszarem. Jeśli zaznaczono, że w takim wypadku policjant zatrzymuje prawo jazdy, system nie uznawał takiej odpowiedzi.

- Wyłapaliśmy kilkanaście tego typu błędów. Sprawa dotyczy całego kraju, a nie tylko naszego ośrodka, bo baza pytań, które losują zdający, jest wszędzie taka sama - potwierdził w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Babicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Minister infrastruktury: potrzebne zmiany systemowe

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w poniedziałek podczas briefingu prasowego w ramach konferencji Forum4Water, pytany przez dziennikarzy o tę sprawę, stwierdził, że potrzebne są tu zmiany systemowe.

- Zleciłem wiceministrowi odpowiedzialnemu za ten obszar (...) oprócz szczegółowego wyjaśnienia tej kwestii tak, aby sytuacja osób, które przystępują do egzaminu, była jasna, czytelna i stabilna, także prace nad zmianami legislacyjnymi, zmianami prawnymi - powiedział Klimczak.

Wyjaśnił, że chodzi o to, aby specjalna komisja, która odpowiada za przygotowanie, weryfikowanie i rekomendowanie pytań na egzaminy na różne kategorie prawa jazdy, "miała solidne podstawy do dobrej, bezbłędnej pracy".

- Komisja działa niezależnie, natomiast w moim przekonaniu warto ją wesprzeć - dać jej odpowiednie narzędzia tak, żeby mogła w taki sposób pracować, aby więcej nie pojawiły się błędne, niewłaściwe pytania (na egzaminie), (...) kiedy wchodzą w życie nowe przepisy - poinformował minister.

Klimczak przyznał też, że ta sytuacja nie powinna się zdarzyć, szczególnie że egzamin na prawo jazdy jest egzaminem państwowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba/ads