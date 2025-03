Gigant przejmuje pełną kontrolę nad znaną polską firmą

Prezes Black Red White o sprzedaży spółki

O XXXLutz

Firma XXXLutz istnieje od 80 lat. Jest jednym z największych sprzedawców mebli na świecie z ponad 370 salonami meblowymi w 14 krajach, takich jak Austria , Niemcy , Czechy , Węgry , Słowenia , Słowacja , Chorwacja , Rumunia, Bułgaria, Szwajcaria, Szwecja, Serbia, Polska i Belgia . Zatrudnia ponad 27 100 pracowników. Roczne obroty grupy to ok. 6 mld euro.

BRW jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Spółka jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, która posiada 82 sklepy własne, sieć ok. 300 partnerów handlowych w Polsce, zatrudnia ponad 5000 osób i eksportuje do 30 krajów.

Plan zwolnień

Według danych finansowych BRW za 2023 r., przychody ze sprzedaży od 2022 r. spadły z 1,5 mld do 1,3 mld zł. Grupa sprzedawała swoje wyroby głównie na rynek krajowy (950 mln zł przychodów) i w UE (338 mln zł). W latach 2022-2023 strata brutto grupy wzrosła z 38 mln do 100 mln zł, strata netto z 47 mln do 90 mln zł, a przeciętne zatrudnienie spadło z 7498 do 6640 osób. W 2023 r. spółka nie wypłacała dywidendy.