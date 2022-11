Co zrobić, żeby nie ulec szaleństwu wyprzedaży? "Emocje daleko, lista zakupów i określona kwota"

Black Friday wypada 25 listopada. Zaraz po nim jest Cyber Monday, a następnie świąteczne i noworoczne wyprzedaże. Konsument widzi cenę, przywiązuje się do danego dobra, idzie do kasy, a cena jest wyższa - powiedziała na antenie TVN24 rzecznika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) Małgorzata Cieloch. Zwróciła uwagę, że wiele produktów na rynku jest "homogenicznych i warto porównywać ceny", na przykład w internecie.

"Łatwiej jest podjąć decyzję zakupową i być mądrym przed szkodą"

Zaznaczyła, że "co do zasady łatwiej jest podjąć decyzję zakupową i być mądrym przed szkodą niż w chwili, gdy coś jest u nas w domu, w koszyku i chcemy dochodzić tego roszczenia później".

- Tym, którzy dopiero się wybierają na zakupy, radziłabym pozostawienie emocji daleko, zrobienie listy zakupów, odliczenie jakiejś kwoty, którą chcemy wydać na to szaleństwo, bo jest to szaleństwo - podkreślała.

"Warto porównać ceny w internecie"

Rzeczniczka UOKiK mówiła też o nieuczciwych praktykach przedsiębiorców, które są wykrywane przez urząd. - Przede wszystkim tych nieprawidłowości rocznie jest między 10 a 15 proc. One dotyczą najczęściej tak zwanej żonglerki cenami, bo tak to nazywamy w żargonie prawniczym. Dotyczą one jednak również sytuacji, którą konsument może sprawdzić, a mianowicie rozbieżności między ulotką, bilbordem, ale również półką czy metką, a tym, co klient płaci przy kasie - mówiła.