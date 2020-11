Black Friday, czyli szał wyprzedaży. Kiedy wypada czarny piątek?

Black Friday, przypadający w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia to prawdziwe zakupowe szaleństwo, nie tylko w tradycyjnych sklepach, ale również w internecie. Sprawdź, kiedy Black Friday wypada w 2020 roku.

Black Friday, czyli czarny piątek, to dzień dużych zniżek i rabatów w sklepach. I choć czarny piątek ma amerykański rodowód, w Polsce również posiada coraz liczniejszą rzeszę zwolenników. To święto konsumentów, ku ich uciesze, z roku na rok zrzesza coraz liczniejsze grono sprzedawców oferujących wyprzedaże.

Tradycja Black Friday, czyli czarnego piątku, wywodzi się prawdopodobnie z Filadelfii i sięga lat 50. ubiegłego wieku. To właśnie Filadelfia jako pierwsza zaczęła promować zakupy w dzień po Święcie Dziękczynienia zniżkami i świątecznymi dekoracjami, przyciągając mieszkańców przedmieść.

Black Friday - skąd ta nazwa?

Wbrew popularnej teorii na temat pochodzenia nazwy czarny piątek od koloru atramentu używanego przez sprzedawców (od tego dnia mieli oni przestać używać czerwonego, którym zapisywali straty w bilansie sprzedaży i zastępować go czarnym, za pomocą którego wpisywali wyłącznie ogromne zyski), termin ukuli filadelfijscy policjanci. Tego dnia zmuszeni byli pracować po 12 godzin, by kierować zwiększonym ruchem samochodowym i pieszym.

Wkrótce nazwy czarny piątek używać zaczęli sami kupcy, by opisać tworzące się przed ich sklepami kolejki i zakupowe szaleństwo. Na początku lat 60., by pozbyć się negatywnych konotacji, próbowano przemianować Black Friday na Big Friday ("duży piątek"), ale nazwa nie przyjęła się, a sprzedawcom i tak udało się uczynić z czarnego piątku chwyt marketingowy.

W 2003 r. największe amerykańskie sieci detaliczne po raz pierwszy wydłużyły dzień wyprzedaży, otwierając swoje sklepy już o 5 lub 6 rano. Wtedy też czarny piątek stał się dla branży najbardziej dochodowym dniem roku; wcześniej były to ostatnie dni grudnia.

Zakupowe szaleństwo ogarnia nie tylko Amerykanów - staje się coraz bardziej powszechne w wielu innych zakątkach globu. W wyścigu po jak najlepsze cenowe okazje klienci niekiedy kłócą się i przepychają, dochodzi do bójek, a nawet zabójstw. Według strony internetowej www.blackfridaydeathcount.com bilans Czarnego Piątku to 12 ofiar śmiertelnych i 117 rannych.

Kiedy wypada Black Friday w 2020?

Aby zdobyć produkty po okazyjnej cenie, trzeba się czasami mocno postarać. Przed niektórymi marketami za oceanem, na kilka dni przed czarnym piątkiem, konsumenci ustawiają namioty, w których nocują, zanim rozpoczną szturm na sklepowe półki. Nic dziwnego, bo w kolejkach do marketów trzeba niekiedy stać nawet 7-8 godzin.

Choć czarny piątek ma amerykański rodowód, w Polsce również posiada rzeszę zwolenników. Zauważyły to polskie sklepy i kilka lat temu przyłączyły się do tego trendu.

W tym roku Black Friday może jednak wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wszystko przez obostrzenia w związku z pandemią COVID-19. Wyprzedaże mogą zacząć się wcześniej niż zazwyczaj, a sprzedaż w większej części może być przeniesiona do sieci.

W Polsce od najbliższej soboty, 7 listopada, zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Z przepisów, które trafiły do konsultacji, wynika, że zamknięte zostaną m.in. sklepy obuwnicze, odzieżowe i ze sprzętem RTV/AGD. Ograniczenie ma dotyczyć także prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

Nowe obostrzenia mają obowiązywać co najmniej do 29 listopada.

We Francji amerykański gigant handlowy Amazon wycofał z mediów reklamy promujące wyprzedaże podczas Black Friday. Francuski rząd uznał bowiem kampanię za nieuczciwą wobec małych przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do zamknięcia działalności w ramach wprowadzonego we Francji lockdownu.