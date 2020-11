Eksperci ostrzegają przed promocjami i okazjami. "Lepiej płacić kartą"

Wyjątkowe okazje i specjalne oferty powinny budzić szczególną ostrożność - wskazują eksperci. Radzą też, jak nie dać się oszukać podczas tak zwanego Black Friday, czyli Czarnego Piątku. Gdy nie mamy pewności, czy sklep jest wiarygodny - lepiej zapłacić kartą. To ułatwi ewentualne odzyskanie pieniędzy.

Black Friday przypada na ostatni piątek listopada . Wówczas sklepy wprowadzają wyprzedaże i obniżki cen towarów. W tym roku to 27 listopada.

Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią i zamknięciu większości sklepów w galeriach handlowych, w tym roku zakupy w związku Black Friday zrobimy głównie w internecie - zwrócili uwagę eksperci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ceneo.pl oraz Izby Gospodarki Elektronicznej, cytowani we wtorkowym komunikacie. Wskazali na "proste działania weryfikujące zakupy online", które pozwolą e-klientom zaoszczędzić pieniądze, czas i nerwy.

Żonglerka cenami

- Z naszego doświadczenia wynika, że superokazje i specjalne oferty, powinny wśród konsumentów wywołać zwiększoną ostrożność. Co roku notujemy średnio 10 procent różnego rodzaju nieprawidłowości związanych z promocjami, wyprzedażami i specjalnymi okazjami - wskazała, cytowana w komunikacie rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch.

Specjaliści radzą, by zwracać uwagę m.in. na żonglerkę cenami - sytuację, w której ceny są podnoszone klika dni wcześniej, by tuż przed świętem zakupowym "atrakcyjnie" je obniżyć.

"Gdy nie mamy pewności co do wiarygodności"

Jak wynika z analizy serwisu Ceneo.pl, małe sklepy są często dobrze oceniane przez internautów. - Wiarygodność i jakość usług to indywidualna kwestia, więc za każdym razem przed zakupem warto spojrzeć na liczbę oddanych opinii, liczbę negatywnych i pozytywnych komentarzy oraz ich treść - radzi Anna Raby z Ceneo.pl. Warto zwrócić uwagę, czy sklep odpowiada na komentarze - oznacza to, że dba o jakość obsługi.

- Gdy nie mamy pewności co do wiarygodności sklepu, lepiej płacić kartą, ułatwi to odzyskanie pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak - wskazała Cieloch z UOKiK.