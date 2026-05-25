Gala "biznesowych Oscarów". Poznaliśmy zwycięzców

Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski, laureaci nagrody PRB w kategorii "Sukces"
W poniedziałek 25 maja poznaliśmy zwycięzców 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu, nazywanej "biznesowymi Oscarami". Kapituła konkursu wyróżniła twórcę modelu AI Bielik Sebastiana Kondrackiego, Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego - twórców ElevenLabs oraz dr Halszkę Witkowską - założycielkę fundacji Życie warte jest rozmowy. Kapituła przyznała również nagrodę specjalną.

- 15. edycja Nagrody PRB to moment, w którym naprawdę widać dojrzałość polskiego przywództwa. Tegoroczni finaliści to ludzie, którzy realnie budują fundamenty naszej przyszłości - od globalnych projektów w obszarze AI i cyberbezpieczeństwa, przez innowacje w medycynie i energetyce, aż po działania na rzecz zdrowia psychicznego i ochrony zasobów naturalnych. Kapituła wyróżniła osoby, które nie tylko rozumieją, jak działa dzisiejszy świat, ale potrafią w nim skutecznie działać i brać odpowiedzialność za jego kształt - mówił Krzysztof Kulig, Przewodniczący Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

Nagrody Polskiej Rady Biznesu są przyznawane w trzech głównych kategoriach: "Wizja i innowacje", "Sukces" oraz "Działalność społeczna". Dodatkowo kapituła PRB przyznaje "Nagrodę specjalną".

Laureaci 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii "Wizja i innowacje" za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji otrzymał Sebastian Kondracki - ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Prezes Zarządu Fundacji SpeakLeash, w ramach której powstał polski model językowy Bielik. Pełni funkcję CTO w firmie Deviniti. Członek Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów. Laureat nagrody Digital Shapers 2024, uznawany za jednego z kluczowych propagatorów wykorzystania systemów generatywnych w biznesie.

W kategorii "Sukces", za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek, nagrodę PRB otrzymali Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski - wizjonerzy i twórcy ElevenLabs, jednego z najszybciej rozwijających się startupów AI na świecie. Staniszewski oraz Dąbkowski poznali się w czasach szkolnych, a doświadczenie zawodowe zdobywali odpowiednio w Palantirze i Google. W 2022 roku zrewolucjonizowali rynek technologią najbardziej realistycznej syntezy i klonowania głosu. Firma w rekordowym tempie osiągnęła status jednorożca, rewolucjonizując branżę dubbingową, wydawniczą oraz gamingową na globalnym rynku. Uznani przez magazyny "Time" i "Forbes" za jednych z najbardziej wpływowych innowatorów, zmieniają sposób tworzenia treści audio opartej na przełomowej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego

W kategorii "Działalność społeczna" nagrodę PRB im. Andrzeja Czerneckiego pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu otrzymała Dr Halszka Witkowska - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, suicydolog, konsultant kryzysowy, prezes Fundacji Życie warte jest rozmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszego w Polsce serwisu edukacyjno-pomocowego dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich www.zwjr.pl świadczącego bezpłatną pomoc w całej Polsce. Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Witkowska wprowadzała pierwszy w Polsce Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, w którym była liderem aż czterech zadań w latach 2021–2025 w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Dyrektorka pierwszego w Polsce Instytutu Suicydologii na Uniwersytecie VIZJA. W 2025 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach.

Nagroda specjalna

Kapituła przyznała również nagrodę specjalną PRB im. Jana Wejcherta za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego. W tym roku otrzymał Wiesław Rozłucki - wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Zajmował to stanowisko od momentu jej utworzenia w 1991 roku i kierował nieprzerwanie do 2006 roku.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to jedno z najważniejszych wyróżnień dla polskich biznesmenów, wizjonerów i działaczy społecznych za ich wybitny dorobek i osiągnięcia.

Konkurs od 2012 r. promuje osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości wpływają na rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

