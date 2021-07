Tańsze bilety nie zawsze z wyprzedzeniem. Nowe zasady dla podróżujących

Oferta Promo ma pięć poziomów cenowych: Super Promo, Promo Plus, Promo 30 (bilety tańsze o 30 proc. od ceny bazowej), Promo 20 (tańsze o 20 proc.) i Promo 10 (tańsze o 10 proc.). Jak wskazano, przewoźnik będzie zarządzać liczbą promocyjnych biletów w poszczególnych progach cenowych w zależności od popytu, a więc np. w zależności od dnia przejazdu, relacji, klasy wagonu czy momentu zakupu.

"Chcemy, aby proponowane przez nas promocje były efektywne, czyli zachęcały pasażerów do wyboru połączenia, które zapewni im podróż w jak najlepszej cenie. Korzyścią nowej oferty jest między innymi to, że czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet" – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.