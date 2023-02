Plan grupowych zwolnień w polskiej fabryce motoryzacyjnego giganta

Zwolnienia w fabryce w Bielsku-Białej

Fiat Chrysler Automobiles wchodzi w skład giganta motoryzacyjnego Stellantis. We wtorek dziennik "Rzeczpospolita" poinformował o planach koncernu. "Część pracowników z Bielska-Białej otrzyma możliwość przejścia do fabryki Stellantisa w Tychach lub w Gliwicach, gdzie budowane są m.in. Fiaty 500 i Jeepy Avenger" - podał dziennik.

Gazeta przypomniała, że jeszcze trzy, cztery lata temu fabryka dobrze funkcjonowała. Produkowane są w niej m.in. silniki montowane w nowym modelu Jeepa Renegade. "Obecna sytuacja to efekt zmian, które dotyczą całego przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Powstały w 2021 roku francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Stellantis przestawia do 2030 roku produkcję na napędy hybrydowe i w pełni elektryczne, do tego zawęża liczbę platform w ramach całej grupy, a to prowadzi bezpośrednio do zamykania linii produkcyjnych, całych fabryk i masowych zwolnień" - podała "Rz".