Biedronka pod lupą UOKiK, groźba dużej kary. Sieć "zaskoczona"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci Biedronka. Są one związane z akcją promocyjną "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna". Spółce grozi znacząca kara finansowa. Biuro prasowe Biedronki w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes przekazało, że jest "zaskoczone" informacjami w tej sprawie, a sieć do tej pory nie otrzymała żadnej formalnej korespondencji od UOKiK.

W ramach akcji promocyjnej "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna" sieć zobowiązała się w okresie od 12 kwietnia do końca czerwca do utrzymania stałej ceny regularnej 150 najczęściej kupowanych produktów. Sieć, reklamując tę obniżkę, zapewniała, że jeśli klienci znajdą te produkty w korzystniejszych cenach w innych sklepach - Biedronka zwróci im różnicę.

Biedronka pod lupą UOKiK

Urząd zarzuca sieci brak realnej dostępności regulaminu promocji w sklepach. "Był on dostępny w internecie. Na próżno jednak, mimo deklaracji sieci, było szukać go wywieszonego w sklepach Biedronka. Na życzenie zdeterminowanych klientów pracownicy sklepu mogli go ewentualnie wydrukować (do sklepów trafił wyłącznie w wersji elektronicznej)" - wskazano w komunikacie.