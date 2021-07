Sklepy Biedronka otwarte w niedziele niehandlowe? "Testy nowej usługi w jednostkowych lokalizacjach"

Biedronka rozpoczęła testy odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach w "jednostkowych lokalizacjach". To efekt poszerzenia współpracy Poczty Polskiej ze spółką Jeronimo Martins Polska, która jest właścicielem sieci. Z tego powodu w niedzielę sklepy Biedronka w wybranych lokalizacjach będą otwarte.

Sklepy Biedronka otwarte w niedzielę?

Pod koniec maja 2021 roku Kaufland wprowadził usługi pocztowe we wszystkich sklepach , również w hipermarketach. Na razie sieć nie zdecydowała się, by otworzyć swoje placówki w niedziele, ale bierze taką możliwość pod uwagę.

Planowane zmiany w zakazie handlu

Niewykluczone jednak, że już wkrótce dojdzie do zmian w przepisach. Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości, który pilotował prace nad zmianami, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" zapowiadał, że projekt nowelizacji ustawy trafi do Sejmu na początku lipca. Do tej pory projekt nie został opublikowany na sejmowych stronach.