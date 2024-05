150 złotych dla klientów Biedronki. Jest decyzja

Zakwestionowane praktyki

Vouchery dla klientów

"W ramach zobowiązania do zmiany praktyk Jeronimo Martins Polska dostarczy nowe vouchery dla poszkodowanych klientów o wartości 150 złotych. Zachęcam wszystkich, którzy wzięli udział w akcji promocyjnej 'Magia rabatów', do skorzystania z rozwiązań wynikających z wydanej decyzji" – poinformował Chróstny, cytowany w komunikacie.

Voucher mogą otrzymać klienci sieci Biedronka, którzy zrobili zakupy w ramach akcji promocyjnej "Magia Rabatów" w okresie 1-3 grudnia 2022 r., otrzymali promocyjny voucher, ale go nie zrealizowali i nadal są w programie lojalnościowym sieci. Osoby spełniające te kryteria automatycznie otrzymają od spółki bon o wartości 150 zł. "Informacja o decyzji Prezesa UOKiK ma trafić do konsumentów poprzez różne kanały komunikacji marki Biedronka z klientami: tablice ogłoszeniowe w sklepach sieci, stronę www.biedronka.pl, sms-y (pod warunkiem posiadania zgód na kontakt w celach reklamowych), aplikację mobilną Biedronka oraz profil przedsiębiorcy na Facebooku. Konsumentom, którzy po przeprowadzeniu akcji zrezygnowali z udziału w programie lojalnościowym Moja Biedronka i nie są jego członkami, Jeronimo Martins przyzna e-kod o wartości 150 zł za każdy niewykorzystany voucher. Aby go otrzymać, należy zwrócić się do Biura Obsługi Klienta Biedronki mailowo bok@biedronka.pl lub telefonicznie 800 080 010 lub 22 205 33 00" – informuje UOKiK.