Duża sieć usuwa produkty ze sklepów. "Dołączają kolejne regiony"

"Od lipca br. dołączają kolejne regiony sieci, obsługiwane przez centra dystrybucyjne w Brzegu, Mszczonowie, Sieradzu, Krakowie i Sosnowcu. Łącznie jest to już ponad 1100 sklepów z szyldem Biedronka" - podała sieć w poniedziałkowym komunikacie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że w niektórych sklepach mogą znajdować się ostatnie opakowania jaj klatkowych, "które sieć wyprzedaje, by nie kierować ich do likwidacji".

Inne sieci

Pod koniec 2019 roku do wycofania z oferty sieci jaj pochodzących z chowu klatkowego zobowiązała się sieć Aldi. Produkty mają zniknąć ze sklepowych półek do końca 2025 roku. Na całkowitą rezygnację z wykorzystywania jajek "trójek" zdecydował się też Lidl. Firma zobowiązała się do 2025 roku całkowicie zrezygnować z pozyskiwania jaj z chowu klatkowego i dostarczania ich do sklepów na całym świecie.