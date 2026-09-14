Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ponad 570 mln zł kar od UOKiK. Wśród ukaranych właściciel Biedronki

|
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów nałożył setki milionów kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i osiem osób fizycznych - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Kierowcom ograniczano swobodę zmiany pracodawcy" - wyjaśnił Urząd.

Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka), 29 firm transportowych i osiem osób fizycznych otrzymało w sumie ponad 570 milionów kar od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podał Urząd w komunikacie.

Ograniczona możliwość zmiany miejsca pracy

"Lepsza płaca lub warunki pracy u konkurencji? Dla wielu pracowników to powód do zmiany pracy. Inaczej było w firmach transportowych obsługujących centra dystrybucyjne Biedronki. Kierowcy tam zatrudnieni mieli ograniczoną możliwość zmiany pracodawcy. Decydowały nie kompetencje, lecz to, dla kogo wcześniej pracowali" - wyjaśnił Urząd.

UOKiK: Zmowa Jeronimo Martins i firm transportowych

"Taka sytuacja była wynikiem zmowy, którą zawarła spółka Jeronimo Martins Polska i współpracujące z nią firmy transportowe, a która trwała od czerwca 2017 r., co najmniej do lutego 2024 r., gdy Urząd przeprowadził przeszukanie" - dodano.

Prezes UOKiK nałożył na uczestników tego porozumienia kary w łącznej wysokości ponad 570 mln zł, z czego 525 mln zł na właściciela Biedronki. Decyzja podlegała opiniowaniu przez Komisję Europejską, która zgodziła się z argumentacją Urzędu, że doszło do naruszenia konkurencji.

"Pracownicy mają prawo szukać lepszej płacy i warunków pracy. Zmowa, która odbiera pracownikom to prawo, uderza w podstawowe zasady uczciwej konkurencji. Takie praktyki muszą być bezwzględnie eliminowane z rynku" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK: spółka Jeronimo Martins Polska była organizatorem zmowy

Podano, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili, że nie będą zatrudniali kierowców z innych firm uczestniczących w zmowie. Kierowca, który pracował wcześniej w jednej z takich firm, musiał uzyskać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy na zmianę pracy. W przypadku jej braku, obejmowany był blokadą i nie mógł świadczyć pracy w danym centrum dla innej firmy przed upływem określonego czasu (tzw. karencji). Okres ten wynosił kilka miesięcy w zależności od centrum dystrybucyjnego.

Wprowadzenie karencji i blokady na wjazd do centrum dystrybucyjnego powodowało, że zatrudnienie kierowcy przez konkurenta stawało się wręcz nieopłacalne, ponieważ kierowca, który zdecydował się zmienić firmę, przez kilka miesięcy nie mógł wykonywać pracy w centrum dystrybucyjnym.

Jak pisze urząd spółka Jeronimo Martins Polska była organizatorem zmowy, egzekwowała uzgodnione warunki porozumienia i pośredniczyła w wymianie informacji między przewoźnikami. Decydowała również o tym, kto może wejść na teren centrum dystrybucyjnego i uniemożliwiała wjazd kierowców, którzy zmienili pracę niezgodnie z ustaleniami pomiędzy przewoźnikami.

"Jednocześnie sama spółka Jeronimo Martins Polska pośrednio odnosiła korzyść ze zmowy firm transportowych. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe" - dodał UOKIK.

Kary dla osób fizycznych

Wskazano, iż wewnętrzne dokumenty firmy potwierdzały, że tego typu praktyka może stanowić naruszenie prawa. Pomimo tego, spółka nie zdecydowała się na samodzielne i dobrowolne zaniechanie jej, świadomie akceptując kontynuowanie praktyki co najmniej do przeszukania przeprowadzonego przez Urząd.

Sankcje pieniężne otrzymało również osiem osób fizycznych bezpośrednio odpowiedzialnych za niedozwolone ustalenia. Byli to właściciele, wspólnicy lub menedżerowie z firm: Euro Finannce, EF Transport. Trans-GP, Rolko, Solus, P.P.H.U. "Zadroga” W. Zadroga, G. Zadroga, Rasz, Nowa Logistic i Sławomir Sajdak sp.j.

Jeden z uczestników porozumienia – firma Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański złożyła wniosek w ramach programu łagodzenia kar. Przedsiębiorca m.in. dostarczył informacje na funkcjonowanie zmowy. Ponieważ zrobił to już po rozpoczęciu postępowania i zebraniu wielu istotnych dowodów, nie mógł uzyskać całkowitego zwolnienia z kary, została ona jednak obniżona o 50 proc. i wyniosła ponad 166,6 tys. zł. 

Źródło: PAP
Udostępnij:
Zobacz także:
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Arabski szczyt w sprawie cieśniny Ormuz odwołany. Ropa nadal drożeje.
Rynki
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Najem na doby. Polacy zmieniają zdanie na temat obostrzeń
Nieruchomości
Pandemia COVID-19 ograniczy emisje gazów cieplarniany
Zawrotne tempo wzrostu emisji. "Musimy ograniczyć zużycie plastiku"
Ze świata
Donald Trump
Trump do Ukraińców: musicie przestać niszczyć zasoby diesla w Rosji
Ze świata
Jeden z akademików Uniwersytetu Gdańskiego
Nowe lokale dla studentów. Inwestycja w akademiki przekroczy pół miliarda złotych
Z kraju
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Ekspert o wypadkach na przejazdach kolejowych: niewiele wskazuje, że może być lepiej
Z kraju
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Liderzy branży AI panikują. "Niedopuszczalne zagrożenie dla ludzkości"
Tech
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: nie doszło do naruszenia granicy
Z kraju
Polskie myśliwce
Zagrożenie było "realne i bliskie"
Z kraju
ormuz shutterstock_617485811_1
Atak na irański statek w cieśninie Ormuz. Jedna osoba nie żyje
Ze świata
Sól wsypywana z magazyny na samochód ciężarowy
Niebezpieczne odpady w kopalni soli. Państwowa spółka szuka dodatkowych dochodów
Z kraju
Bojownicy Huti w Jemenie
Ważny saudyjski rurociąg wyłączony po atakach. Polski koncern uspokaja
Z kraju
NOS Alive Festival 2025
Znany zespół stracił nazwę na Instagramie. Przejął ją nowy model AI od Meta
Tech
Anthropic AI
Amerykańska AI na usługach Iranu, Hutich i Rosji
Tech
Lasy Państwowe
Ograniczenia wycinki. Resort komentuje wprowadzenie "lasów społecznych"
Z kraju
chatgtp si ai sztuczna inteligencja - T Schneider shutterstock_2245793859
Modele AI znowu wymknęły się spod kontroli. "Poważna, wroga operacja"
Tech
Atak na saudyjski rurociąg
Atak na strategiczny rurociąg. Drony nadleciały z Iraku
Ze świata
mBank
KNF podtrzymał decyzję. mBank zapłaci miliony
Z kraju
shutterstock_2117281391
Bańka rośnie. Wysoka kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski chce energetycznego rozejmu z Rosją
Ze świata
rurociag shutterstock_322259750
Saudyjski rurociąg Wschód-Zachód tymczasowo zamknięty
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Ekspert od AI alarmuje. "Mamy niewiele czasu"
Tech
Dworzec Wschodni przejdzie modernizację
Ile minut stracili pasażerowie? Bilans protestu maszynistów
Z kraju
pap_20190606_15A
Sprawa terminala LPG. "Cel może być inny"
Radosław Omachel
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w Stanach w górę. Podwyżka stóp prawie przesądzona
Ze świata
Grupa WB produkuje zaawansowany sprzęt wojskowy, w tym bezzałogowe statki powietrzne
Polskie systemy dla chorwackiej armii. Podpisano umowę
Z kraju
Donald Trump
AI doprowadzi do zagłady ludzkości? Trump zdradza, czy się obawia
Tech
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Władze ostrzegają przed rosyjską ingerencją w wybory
Tech
Herbata zmniejsza ryzyko jaskry
Ziołowa herbatka wycofana ze sklepów. "Istotne ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kolejki na stacjach paliw w ostatni dzień "CPN-u" w Krakowie
"Kolejne bolesne wiadomości dla kierowców". Tyle zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica