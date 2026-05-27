Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Raper oskarża Biedronkę. "To było surrealistyczne doświadczenie"

|
Piotr Szmidt, Ten Typ Mes
Raper Bedoes 2115 i 11-letnia Maja. "Diss na raka"
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: FOTON/PAP
Ten Typ Mes - raper z trzema złotymi płytami na koncie, uważa, że Biedronka bezprawnie wykorzystała jego wizerunek artystyczny. Klip promujący korzystanie z Recyklomatów w sieci sklepów mieli wysyłać mu jego zaskoczeni fani. - Ludzie są przekonani, że to jestem ja, czyli to nie jest tylko zły sen - opowiada artysta w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl. Biedronka odpiera zarzuty, twierdząc, że "wszelkie spekulacje na ten temat są całkowicie bezpodstawne".

Piotr Szmidt, znany jako Ten Typ Mes, jest raperem, producentem muzycznym i felietonistą. W trakcie przeszło 20 lat obecności na scenie wydał dwanaście albumów, w tym trzy, które zdobyły status złotej płyty. Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Fryderyka. Jest również współzałożycielem wytwórni płytowej i producenta ubrań Alkopoligamia.com.

Link do reklamy Recyklomatów Biedronki wysłał mu jeden z jego fanów.

- Wcisnąłem play i to były rażące pierwsze sekundy. Poczułem się, jakby ktoś wszedł do mojego domu i zaczął mnie macać podczas snu. To było surrealistyczne doświadczenie - powiedział Szmidt w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl.

Wizerunek artystyczny

Film opublikowany 24 kwietnia przez Biedronkę na YouTube ma promować korzystanie z Recyklomatów - urządzeń przyjmujących puste opakowania plastikowe i aluminiowe w ramach systemu kaucyjnego - znajdujących się w sklepach sieci.

Na nagraniu widzimy młodą kobietę, wychodzącą tanecznym krokiem z mieszkania. Na ulicy kolejne osoby z butelkami w ręku poruszają się do tego samego utworu - żywego podkładu uzupełnionego męskim wokalem, który melorecytując, opowiada o wykorzystywaniu Recyklomatów Biedronki.

Według rapera piosenka wykorzystana w reklamie ma łudząco przypominać jego własne utwory, szczególnie z płyty "Rapersampler" wydanej w 2018 roku. Za przykład podaje "Kule z bukszpanu", "100 wymówek" czy "Wyględów". Zdaniem artysty nawet taniec wykonywany w klipie do ostatniego z nich przypomina momentami ten wykonywany przez aktorów w reklamie.

- Mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki czy wokalizy, które są charakterystyczne dla jego stylu. On to śpiewał zawsze bez autotune'a, bez żadnego masteringu, które by ten głos sztucznie wygładzały czy kolorowały. Głos i sposób śpiewania jest elementem wizerunku artystycznego. Naszym zdaniem Biedronka po prostu przejęła ten wizerunek - wyjaśnia w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Tomasz Ejtminowicz, radca prawny reprezentujący muzyka.

- Ktoś może powiedzieć: "słuchaj, głosy bywają podobne". Dobrze. I teraz wchodzi artykulacja, rytmika i to, jak ja tego głosu używam, co w rapie nazywamy flow, a w melorecytacji właśnie rytmem, akcentowaniem - dodaje sam raper.

Eurowizyjne soft power. Rząd Izraela robi to po mistrzowsku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eurowizyjne soft power. Rząd Izraela robi to po mistrzowsku

Tomasz-Marcin Wrona

Biedronka odpowiada

W odpowiedzi na nasze pytania biuro prasowe Biedronki przesłało już wcześniej publikowane oświadczenie Dominika Wolskiego, dyrektora działu prawnego sieci. "Jednoznacznie odrzucamy oskarżenia, że w naszych materiałach reklamowych wykorzystujemy głos Tego Typa Mesa. Wszelkie spekulacje na ten temat są całkowicie bezpodstawne - nie doszło do wykorzystania głosu artysty ani do jego generowania, modyfikacji czy imitowania przy użyciu jakichkolwiek narzędzi technologicznych, w tym sztucznej inteligencji lub deepfake. Zapewniamy, że z pełną determinacją będziemy bronić naszego dobrego imienia w ramach obowiązującego prawa" - deklaruje dyrektor Wolski.

"Rozumiemy specyfikę show-biznesu, w którym uwaga mediów i generowanie zasięgów są walutą o najwyższej wartości. Marka Biedronka jako lider rynku, inspiruje i może stać się tak atrakcyjnym sposobem do budowania swojej popularności. Zamiast jednak szukać teorii spiskowych w naszych spotach, zachęcamy do śledzenia naszych rzeczywistych hitów, na sklepowych półkach" - zaznacza.

Pytany o to, jak odpowiedziałby na stanowisko Biedronki, Szmidt odparł, że "dwudziestoletnim dorobkiem i moimi słuchaczami". - Tak naprawdę nie wiem, jak miałbym tutaj szukać popularności i promować teorie spiskowe, skoro to ta sytuacja znalazła mnie - powiedział.

- Ludzie są przekonani, że to jestem ja, czyli to nie jest tylko zły sen. Przeważająca ilość tych, którzy znali mój głos z koncertów, płyt czy audiobooków byli absolutnie przekonani, że to ja to wykonałem. Niektórzy moi znajomi, którzy słyszeli reklamę, uznali, że to prawdopodobnie jestem ja, ale nie chcę o tym mówić publicznie, bo jest to dowód na to, że u mnie jest naprawdę źle i nie należy mnie o to zaczepiać - dodał.

Maciej Musiał o nowym spojrzeniu na "Dekalog"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maciej Musiał o nowym spojrzeniu na "Dekalog"

Tomasz-Marcin Wrona

"Nic innego, jak składać pozew"

- Wizerunek artystyczny jest jednym z dóbr osobistych. My nie zarzucamy Biedronce, że splagiatowała jakiś utwór Mesa. To nie jest prawo autorskie, tylko normalne dobro osobiste z Kodeksu cywilnego, które podlega ochronie, tak jak cześć, dobre imię czy wiarygodność - powiedział mecenas Ejtminowicz.

- Z naszej perspektywy jest bez znaczenia to, czy to jest głos ten sam, czy taki sam, czyli czy ktoś ten głos wyciął i zmontował, czy też wprowadził do AI i wyszedł mu dokładnie głos albo czy zatrudnił do tego celu piosenkarza. Dla nas istotny jest efekt finalny, czyli to, jak to słyszy słuchacz - dodał.

Zespół rapera miał zwrócić się do Biedronki z żądaniem przeprosin, zdjęcia kampanii oraz zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Sieć sklepów odmówiła, podkreślając, że zleciła kampanię profesjonalnej agencji. Dodatkowo miała zasygnalizować, że jeżeli zespół artysty dalej będzie w ten sposób komentował sprawę, rozpoczną wobec niego kroki prawne związane ze zniesławieniem. Dodatkowo mieli zaznaczyć, że działania Szmidta mogą ich zdaniem nosić znamiona pomówienia czy szantażu.

- Tego typu sformułowania są moim zdaniem obliczone na wywołanie efektu mrożącego. Najpierw wyrządzają szkodę artyście, który musi się tłumaczyć wobec swoich fanów, co niszczy jego reputację artystyczną, a potem jeszcze próbują zamknąć mu usta? No to jest niedopuszczalne. Nie pozostaje nic innego, jak składać pozew - powiedział mecenas Ejtminowicz.

Szmidt i jego zespół uważają ponadto, że rozwój technologii sztucznej inteligencji i obróbki dźwięku, w połączeniu z niewystarczającymi regulacjami prawnymi, będą coraz częściej prowadzić do nadużyć i kolejnych sporów z udziałem artystów.

- Przy dzisiejszych środkach technicznych utrata kontroli nad własnym głosem jest trochę utratą kontroli nad własną tożsamością artystyczną. Tego typu sprawy będą się pojawiać coraz częściej - podsumował prawnik reprezentujący rapera.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
48 min
pc
Religa torował drogę, Zembala murował cegiełki
TVN24
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
MuzykaBiedronka
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Szlag trafia człowieka". Kosiniak-Kamysz odpowiada Przydaczowi
TVN24
Donald Trump
Biały Dom dementuje informacje o Iranie. Trump zabrał głos
TVN24
Pożar hali w Obornikach pod Poznaniem
Wielki pożar w "zakładzie o zwiększonym ryzyku" opanowany
Wielkopolska
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Kremlowskie operacje "pod fałszywą flagą"
We Francji podrzucili świńskie głowy, w Niemczech niszczyli auta. Zleceniodawca ten sam
Gabriela Sieczkowska
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
TVN24
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
Z kraju
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
"Znalazłam dziki szyb". Czy w Polsce ropy jest "w huk"?
Ropy jest "w huk", ale "po co ma być tanio". A jak jest?
Michał Istel
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
TVN24
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
Ze świata
Kierujący uciekał przed trzema radiowozami ulicami Zgierza i Łodzi
Sceny jak z filmów w Zgierzu i Łodzi. Szaleńczy pościg
TVN24
Policjanci zatrzymali stalkera
Wydzwaniał, wyzywał, groził i próbował podpalić auto z ciężarną w środku. Doczekał się kary
Katarzyna Kędra
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
O krok od tragedii. Autobus był sprawny, kierowca pijany
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje decyzję prezydenta
TVN24
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
TVN24
Sąd Okręgowy w Łomży
Ofiara była pijana, ksiądz dotykał ją po udach. Jest wyrok
TVN24
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
TVN24
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Ruch prokuratury
TVN24
Kasia Cerekwicka
"Mamo… teraz już rozumiem". Poruszający wpis piosenkarki
TVN24
Wjechała pod pociąg mimo STOP
Wjechała w jadący pociąg, w aucie były dzieci. Nagranie
TVN24
portfel, pieniądze
Coraz więcej Polaków w drugim progu podatkowym. "Powinien wzrosnąć"
Pieniądze
pap_20150609_0US
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Maciej Duda, Kuba Koprzywa
Deszcz, ulewa, wiosna
Co przyniesie weekend? Prognoza pogody
METEO
starsza osoba emeryt emerytka sypialnia lozko shutterstock_2280880799
Wstydliwa przypadłość? Problem może dotyczyć dwóch i pół miliona Polaków
TVN24
Pszczoły pomogą ochronić uprawy
"Kryzys jest duży, zbyt złożony"
METEO
imageTitle
Gigantyczny szok. Mistrzyni Australian Open żegna się z Paryżem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica