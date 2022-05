Partia produktu wycofana ze sklepów sieci Biedronka. Jest komunikat

czytaj dalej

W czwartek na terenie tłoczni Jauniunai na Litwie odbyło się uroczyste otwarcie interkonektora gazowego. Komercyjny przesył gazu nowym gazociągiem łączącym Polskę z Litwą, tak zwanym GIPL, ruszył od początku maja. Jak podkreślał pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, dzięki nowemu połączeniu gazowemu z Litwą Polska zyskuje dostęp do terminala w Kłajpedzie. - To wzmacnia poziom bezpieczeństwa dostaw gazu do polskich odbiorców - stwierdził.