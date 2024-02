Urząd idzie do prokuratury w sprawie cen wódki

W ostatnich dniach głośno było o wyjątkowo tanich alkoholach dostępnych w sieciach Biedronka, Lidl oraz Kaufland . W tych sklepach pół litra wódki można było bowiem kupić poniżej 10 zł. UOKiK złożył w tej sprawie w poniedziałek zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Jako pierwszy poinformował o tym portal Gazeta.pl.

UOKiK o niskich cenach wódki

- Jednocześnie przypominamy, że każdy kto posiada informację o możliwości popełnienia przestępstwa, może złożyć zawiadomienie o przestępstwie do organów ścigania - dodała.

Zdaniem Krzysztofa Brzózki, który przez kilkanaście lat był dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom), wojna cenowa dotycząca alkoholu jest "bardzo nieetyczna". - To jest chyba najgorszy z możliwych pomysłów, żeby udostępniać osobom, które powinny ograniczać picie alkoholu, alkohol w tak niskich cenach. Podobnie oceniam promocje piwa - mówił Brzózka w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl.

Sieci komentują

Do kwestii niskich cen wódki odniosły się w ostatnich dniach sieci Biedronka, Kaufland oraz Lidl.

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, by oferować naszym klientom najwyższej jakości produkty w najniższych na rynku cenach. W dużej mierze dzięki aktywnej polityce promocyjnej sieci Biedronka, polski rynek handlu detalicznego należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Ta konkurencyjność przekłada się również na ceny takich produktów, jak np. wódka" - zaznaczył Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji w sieci Biedronka.