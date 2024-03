Wysoka kara dla Biedronki. Jest decyzja sądu

Urząd dodał, że "w wyroku SA (Sąd Apelacyjny) podkreślił, że pełna i rzetelna informacja o oferowanych produktach to obowiązek przedsiębiorcy. Wprowadzanie w błąd może dotyczyć cech produktu, w tym jego pochodzenia".

Biedronka odpowiada

"Dodatkowo należy podkreślić, że dwa główne filary naszej strategii to sprzedaż polskich produktów zawsze i wszędzie, gdy jest to możliwe oraz przekazywanie właściwych informacji na nich temat" - dodano.

Przedstawiciele Biedronki napisali, że "pewne sporadyczne i przejściowe błędy" mogą się zdarzać i to w obie strony - wskazując polski produkt jako zagraniczny i odwrotnie – ze względu na dużą rotację owoców i warzyw w placówkach, wielokrotne dostawy w ciągu jednego dnia oraz skalę działalności.

Kara dla właściciela sklepów Biedronka

Chodzi o karę nałożoną przez Prezesa UOKiK w 2021 roku. Według urzędu właściciel sieci Biedronka wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe.