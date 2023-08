Ważna informacja przy kasach w Biedronce. Sieć wyjaśnia

W sklepach sieci Biedronka pojawiły się komunikaty skierowane do klientów w sprawie cen towarów. Jak poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe firmy, zamieszczone informacje są wypełnieniem prawomocnej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikaty zostały umieszczone przy kasach, zarówno tradycyjnych, jak i samoobsługowych. "Szanowny Kliencie, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)" - czytamy w informacji.