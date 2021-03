Biedronka i Lidl zmieniają godziny otwarcia sklepów w związku z nowymi przepisami

W komunikacie prasowym Biedronka poinformowała o ponownym uruchomieniu Akcji 24, w ramach której zmienione mają zostać godziny otwarcia sklepów. "Ponad 2200 sklepów sieci Biedronka będzie pracować od piątku 26 marca do niedzieli 28 marca do godz. 2, a ponad 120 całodobowo. Reszta placówek będzie czynna codziennie do 23.30 lub do północy" - podała sieć.