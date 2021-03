Biedronka i Lidl wycofują produkty ze sprzedaży. Ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenia publiczne dotyczące dwóch partii mięsa wyprodukowanego dla sieci Biedronka i Lidl. Są one wycofywane ze sklepów.

"Osoby, które kupiły produkt (...) proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym produkt został został zakupiony. Produktu nie należy spożywać" - czytamy w komunikacie. Ostrzeżenie w tej sprawie pojawiło się także na stronie GIS.

"Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy" - poinformowano w komunikacie urzędu.