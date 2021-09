Sieć rozda klientom bony za 7,5 miliona złotych. To efekt decyzji UOKiK

Sieć Biedronka po skargach klientów na sposób prowadzenia akcji promocyjnych zostało zobowiązane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przeprowadzenia akcji edukacyjnej. - Już w najbliższy poniedziałek Biedronka zorganizuje specjalne szkolenie on-line dla klientów - poinformowała sieć w komunikacie prasowym. W zamian za udział w kursie klienci będą mieli możliwość otrzymania bonów o wartości 15 złotych na zakupy w sklepach sieci. Biedronka przeznaczy na nie łącznie aż 7,5 miliona złotych.

"Aby wziąć w nim udział wystarczy wejść na specjalną stronę: http://szkolenie.biedronka.pl, zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, ukończyć quiz składający się z 10 pytań i podać numer telefonu. Biedronka ma do rozdania 500 tysięcy bonów, w czterech turach szkolenia. Oznacza to, że w każdej z tur pierwsze 125 tysięcy uczestników, które ukończy szkolenie otrzyma na podany numer telefonu bon w ciągu kolejnych 7 dni" - czytamy w komunikacie Biedronki.

Biedronka - bony za szkolenia. Kiedy odbędzie się akcja?

Jak podkreśla sieć, uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z tematyką przydatną w życiu codziennym, podczas dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych. "Wyjaśnione zostaną najważniejsze uprawnienia konsumentów: prawo do informacji, prawo do zwrotu oraz prawo do reklamacji towaru. Dowiedzą się czym różni się rękojmia od gwarancji, a także jak wyglądają zasady reklamacji towarów w sklepach sieci Biedronka" - czytamy.