Zawieszenie ruchu towarowego na granicy z Białorusią dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek

czytaj dalej

Tak zwana czternasta emerytura ma być wypłacana co roku. Ustawa w tej sprawie została uchwalona w Sejmie. Uwagi do rządowego projektu ma Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W ocenie związkowców przepisy w proponowanym kształcie mogą prowadzić do wykorzystywania tak zwanych 14. emerytur przez rząd jako narzędzia politycznego. Z oburzeniem stwierdzono też, że projekt nie przeszedł ustawowego trybu konsultacji społecznych.