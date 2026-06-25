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Z kraju

"Polskie firmy rosną". BGK pomoże w odbudowie Ukrainy

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Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podczas otwarcia Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
Musimy tworzyć narzędzia, dzięki którym polscy przedsiębiorcy będą mogli wchodzić na rynek ukraiński. Ekspansja zagraniczna może być bowiem nowym silnikiem wzrostu polskiej gospodarki - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując przystąpienie Banku Gospodarstwa Krajowego do Europejskiego Flagowego Funduszu na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w czwartek w Gdańsku, że zainwestuje w odbudowę Ukrainy 15 milionów euro w ramach European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine (EU FF). Łącznie w pierwszej rundzie EU FF zebrał ok. 260 milionów euro od m.in. instytucji rozwoju z Polski, Niemiec, Włoch, Francji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Domański: potrzebujemy silników wzrostu

- Musimy tworzyć cały czas nowe narzędzia, dzięki którym polscy przedsiębiorcy będą mogli wchodzić na rynek ukraiński. Polskie firmy rosną. Polska jest w tej chwili 20. gospodarką świata i wiemy, że potrzebujemy nowych silników wzrostu. Ekspansja zagraniczna może być jednym z nich, ale musimy być odważni. Musimy wciąż szukać nowych narzędzi finansowych - powiedział Domański tuż po podpisaniu umowy ws. EU FF.

Dodał, że takie narzędzia tworzą BGK, KUKE i PFR. - Wszystko pod brandem "Team Poland". I tutaj (podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy - red.) stawiamy kolejny krok w tworzeniu funduszu, dzięki któremu będzie prywatnym przedsiębiorcom, prywatnemu kapitałowi, łatwiej wchodzić z inwestycjami na rynek ukraiński - wskazał szef MF.

- Oczywiście rynek ukraiński jest tylko jednym z wielu, w którym pracujemy. Niedawno byliśmy z misją gospodarczą w Rijadzie, wcześniej w Sztokholmie, w Hiszpanii, a dwa tygodnie temu - w Holandii. Więc to jest element większej układanki ekspansji zagranicznej polskich firm i polskiej gospodarki - podkreślił minister Domański.

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Historyczny moment dla BGK

Prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK oceniła, że jest to historyczny moment, w którym BGK uczestniczy jako reprezentant Polski. - To jest europejska inicjatywa kumulująca kapitał, zarówno publiczny, jaki reprezentuje BGK, ale również prywatny, który będzie inwestował w projekty w Ukrainie, realizowane także przez polskie przedsiębiorstwa - przekazała Postuła.

EU FF to inicjatywa mająca na celu przyspieszenie odbudowy Ukrainy i wsparcie jej drogi do członkostwa w UE. Fundusz ma inwestować w Ukrainie, aby wspierać odbudowę gospodarki ukraińskiej ze zniszczeń wojennych.

"Celem EU FF jest mobilizacja kapitału prywatnego na rzecz inwestycji w kluczowe obszary gospodarki kraju: infrastrukturę energetyczną i cyfrową, transport oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów takich jak: ochrona zdrowia i farmacja, materiały budowlane, finanse, handel detaliczny i IT" - wskazano w komunikacie BGK.

BGK przekazał, że jego wkład w inicjatywę ma pochodzić z Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR).

Bank Gospodarstwa Krajowego to należący w całości do Skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

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Źródło: PAP
Tagi:
Andrzej DomańskiBGKUkraina
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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