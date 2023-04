Bezrobocie w Polsce. W tych branżach brakuje rąk do pracy

Polska wiceliderem pod względem bezrobocia

Ludzi brakuje w "męskich zawodach"

Wskazał, że są branże, w których nadal brakuje rąk do pracy. Jak dodał, dotyczą one tzw. męskich zawodów, jak kierowcy czy pracownicy budowlani. Według wstępnych danych MRiPS najniższą stopę bezrobocia w Polsce zanotowano w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), a najwyższą (9,2 proc.) w województwie warmińsko-mazurskim. W marcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 848,3 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych spadła o 16,5 tys. osób, czyli o 1,9 proc. W rejestrach bezrobotnych w końcu marca 2023 r. było o 53,8 tys. (tj. o 6,0 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu marca 2022 r. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,7 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 0,7 tys. więcej niż w lutym 2023 r.