W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,1 procent - wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Liczba osób poszukujących pracy spadła o 4,2 tysiąca w porównaniu do września i wyniosła 797,5 tysiąca. Najlepiej sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim, najgorzej - w województwie podkarpackim.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało we wtorek, że według wstępnych danych w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, podobnie jak we wrześniu, osiągnęła poziom 5,1 proc.

Bezrobocie w Polsce - październik 2022

Liczba osób poszukujących pracy spadła do 797,5 tys. "Tak niskiej liczby osób bezrobotnych nie mieliśmy od 32 lat. Osiągnięty wynik traktujemy jako sukces, ale to również wyzwanie do tego, żeby te liczby były jeszcze niższe" - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.