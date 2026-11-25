Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,8 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 905,3 tys. wobec 907,0 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,8 tys. wobec 108,9 tys. we wrześniu.

Wskaźnik BAEL i aktywności zawodowej

Z kolei stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w trzecim kwartale 2026 roku wyniosła w Polsce 3,5 procent - podał GUS. Dodał, że w trzecim kwartale 2025 roku wynosiła 3,1 procent, a w drugim kwartale 2026 roku - 3,2 prcent.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w trzecim kwartale 2026 roku 59,0 procent wobec 58,7 procent w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,9 procent wobec 56,8 procent w drugim kwartale 2026 roku.

Przyczyny bezrobocia

Według MRiPS główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę w październiku 2026 to:

zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa,

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 41,1 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,8 proc.).