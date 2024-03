Tyle wyniosła stopa bezrobocia w lutym

czytaj dalej

Druga waloryzacja rent i emerytur będzie zastosowana, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 procent. Ustawa zostanie uchwalona do sierpnia, będzie to rozwiązanie systemowe - powiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Mówił też o zasiłku pogrzebowym, który ma zostać podwyższony z 4 do 7 tysięcy złotych. - Chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku - dodał.