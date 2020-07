"COVID-19 bardziej dotknął młodych na rynku pracy". Nowe dane o bezrobociu

Stopa bezrobocia w czerwcu 2020 roku wyniosła 6,1 procent wobec 6,0 procent miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w ciągu miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o około 15 tysięcy osób.

Z danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 1 milion 26 tysięcy. Dla porównania w maju było to 1 milion 11 tysięcy osób.

"Nieznaczny wzrost stopy bezrobocia do 6,1 procent w czerwcu. Wbrew wzorcowi sezonowemu bezrobocie stopniowo pnie się w górze, ale w zaskakująco powolnym tempie, co świadczy o dalej dużej skali chomikowania pracy w krajowych firmach" - napisali we wpisie na Twitterze ekonomiści Banku Pekao.