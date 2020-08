Czwarty miesiąc z rzędu ze wzrostem liczby bezrobotnych. Najnowsze dane GUS

Stopa bezrobocia w lipcu 2020 roku wyniosła 6,1 procent wobec 6,1 procent miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z czerwcem przybyło około trzech tysięcy bezrobotnych.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 1029,5 tys. wobec 1026,5 tys. osób w czerwcu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w lipcu nie zmieniła się wobec czerwca i wyniosła 6,1 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes pod koniec lipca szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wzrosła do 6,2 proc.

Lipiec jest czwartym miesiącem z rzędu ze wzrostem bezrobocia. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce od października 2015 roku do lutego 2016 roku. Według danych GUS więcej niż 1029,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych ostatni raz odnotowano w kwietniu 2018 roku, gdy było ich 1042,5 tys.

Bezrobocie w Polsce - lipiec 2020 PAP

Wpływ prac sezonowych

Według analityków banku Pekao w zahamowaniu ostatnich wzrostów stopy bezrobocia pomogły prace sezonowe. "Do rejestracji jako bezrobotny dalej zniechęca wypłacany do końca sierpnia dodatek solidarnościowy (do tej pory ponad 90 tys. osób skorzystało ze świadczenia)" - napisali na Twitterze.

Do podobnych wniosków doszli analitycy mBanku. "Wahania sezonowe rejestracji (netto) bezrobotnych już bardzo blisko wzorca z 2019 roku. Skalę powrotu do wzorca zaburza prawdopodobnie zasiłek solidarnościowy. Tym niemniej następuje szybki powrót do normalności" - czytamy na Twitterze.

Współczynnik aktywności zawodowej

GUS podał również, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w II kwartale 2020 r. 3,1 proc., czyli tyle samo ile w I kwartale.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2020 roku 55,5 proc. wobec 56,0 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,8 proc. wobec 54,2 proc. w I kw. 2020 r.

Rośnie liczba firm planujących powiększenie załogi

Sytuacja w zatrudnieniu się poprawia; niemal co piąta firma (ponad 17 proc.) planuje zwiększyć zatrudnienie - wynika z najnowszej, sierpniowej, edycji badania "KoronaBilans MŚP". W poprzedniej edycji badania takie deklaracje składało 14,8 proc. firm.

W informacji dot. badania poinformowano, że zwolnienie pracowników w najbliższych trzech miesiącach planuje 7,7 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP. Odsetek ten utrzymał się na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednią falą badania (6,9 proc.) - zaznaczono.

- Widać, że firmy starają się głównie utrzymać stan załogi. Obecnie 17,3 procent z nich wskazuje, że w najbliższych trzech miesiącach zwiększy pulę etatów. W poprzedniej edycji deklarowało tak 14,8 procent. Efekty przynosi przemyślane gospodarowanie pracownikami, które w wielu przypadkach wiąże się wprawdzie z obniżką wynagrodzeń lub skróceniem czasu pracy, ale zapewnia utrzymanie stanowisk – mówił cytowany w raporcie Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Potrzebna doświadczona kadra

Z badania "Priorytety płatności firm" przeprowadzonego na zlecenie KRD i NFG w maju wynika, że pensje są najwyższym priorytetem płatności firm. "Przedsiębiorcy mają świadomość, że aby po pandemii odrobić straty, muszą mieć doświadczony i zaangażowany zespół. Dlatego tak ustalają listę płatności, aby pracownicy byli na pierwszym miejscu. Bez nich firma nie przetrwa" - czytamy.

Jak dodano, w Polsce od siedmiu lat zatrudnienie stale rosło. - Pandemia spowodowała, że ten trend w kwietniu się odwrócił, a dodatkowo w maju problem redukcji pogłębił. W naszym najnowszym badaniu widać, że sektor MŚP chciałby zatrudniać, ale z wielką ostrożnością podchodzi do tych planów. Pocieszające jest jednak to, że nawet podczas wychodzenia z kryzysu ręce do pracy też są potrzebne - ocenił Adam Łącki.

Od początku pandemii Krajowy Rejestr Długów monitoruje sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Co miesiąc przeprowadza badanie "KoronaBilans MŚP", w którym sprawdza ich sytuację ekonomiczną, obejmującą: nastoje rynkowe, produkcję i dostawę, kondycję finansową, inwestycje, pomoc rządu oraz zatrudnienie.

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes