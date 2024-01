Ogromne zainteresowanie programem. Liczba wniosków przekroczyła sto tysięcy

Liczba podpisanych umów kredytowych wyniosła ponad 56 tysięcy sztuk

Przypomniała, że banki mogą rejestrować w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego przyjęte wnioski jeszcze do 7 stycznia. Wiceprezes ZBP przy swoim wpisie zamieściła także infografikę, z której wynika, że liczba wniosków do 28 grudnia 2023 r. wyniosła dokładnie 101 888 szt., co oznacza wzrost o ponad 7,7 tys. w stosunku do minionego tygodnia. Z kolei liczba podpisanych umów kredytowych wyniosła 56 942 szt., co oznacza wzrost o ponad 1,1 tys. w ujęciu tygodniowym. Z kolei liczba założonych kont mieszkaniowych wyniosła 5 115 szt., co oznacza wzrost o ponad 200. 28 grudnia 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że ustawowy łączny limit na rok 2023 i rok 2024 na dopłaty do Bezpiecznego kredytu 2 proc. został wyczerpany. Resort podał także, że "prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców".