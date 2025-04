Fabryka w Łodzi sprzedana. Wiadomo, co z pracownikami

Beko sprzedaje fabrykę Verpol

Według dyrektora zakładu produkcyjnego Beko Europe Michele Fabbrocile firma MEFA to długoletni i doświadczony partner Beko, producent komponentów dla całego sektora AGD. "MEFA będzie nadal dostarczać kluczowe części do zakładu Beko Europe w Radomsku, co zapewni ciągłość operacyjną" - dodał Fabbrocile.