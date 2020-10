Będzie zakaz wychodzenia z domu? Wicepremier odpowiada

Kiedy słyszymy o lockdownie w Niemczech, czy we Francji to właściwie tym dodatkowym elementem jest zakaz wychodzenia z domu wszystkich obywateli poza momentami, gdy jest to niezbędne. My nie planujemy tego typu działań, takich dyskusji w sztabach zarządzania kryzysowego na razie nie ma - powiedział na antenie RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.